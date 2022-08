Bruno Krupp é preso em hospital por atropelamento e morte de adolescente

Um mandado de prisão preventiva contra o modelo e influenciador Bruno Krupp, 25, foi expedido pela Justiça, nesta terça-feira (3). O rapaz foi detido por policiais da 16ª Distrito Policial em um hospital particular onde está internado no Méier, na Zona Norte do Rio. As informações são do Jornal O Globo.

Ele atropelou o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, 16, na Barra da Tijuca (RJ), no sábado (30). O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Na decisão que decretou a prisão preventiva, a juíza Maria Isabel Pena Pieranti, do plantão judicial do Tribunal de Justiça do Rio, declarou que o influenciador “não é um novato nas sendas do crime” e que a liberdade dele “comprometeria a ordem pública, sendo a sua constrição imprescindível para evitar o cometimento de crimes de idêntica natureza, podendo-se dizer que a medida visa também resguardar a sociedade de condutas que ele possa vir a praticar”.

O despacho ainda menciona que o modelo já foi parado por agentes da Lei Seca três dias antes do acidente, mas a blitz acabou por não ter o efeito didático

Ao jornal carioca, o advogado Willian Pena, que defende Bruno Krupp, admitiu que o modelo estava acima da velocidade permitida na Avenida Lúcio Costa, mas afirmou que a vítima “subitamente” surgiu na via, atravessando fora da faixa de pedestres:

Policiais procuraram em apartamento de influenciador

Policiais do 16ª Distrito Policial foram às ruas, na manhã desta quarta-feira, mas até as 8h não conseguiram localizar o modelo, que responde por homicídio com dolo eventual, quando assume o risco de matar.

Os policiais estiveram na cobertura que o influenciador mora na Avenida Lúcio Costa, orla da Barra, mas ele não estava no local.

Conforme o pedido de prisão, Bruno conduzia uma motocicleta sem placa, em alta velocidade (mais de 150km/h, numa via cujo limite máximo de velocidade é de 60km/h), e estava sem carteira de habilitação, mesmo após ter sido pego em uma blitz três dias antes do acidente.

Grave acidente

O acidente ocorreu por volta das 23h na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 3. João Gabriel foi levado ao centro cirúrgico do Hospital Lourenço Jorge, na Barra, mas faleceu no início da madrugada de domingo (31). Já Bruno teve escoriações e saiu da unidade ainda no domingo.

Segundo a 16ª Delegacia de Polícia, Bruno ainda não prestou depoimento porque está internado. A corporação não informou em qual hospital ele está, mas há uma hipótese de ser em uma unidade particular.

O caso foi inicialmente tratado como lesão corporal. Contudo, as investigações apontam homicídio culposo, quando não há intenção de matar.