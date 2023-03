Professor ajuda adolescente em parto dentro de escola no Paraná

Uma adolescente de 16 anos entrou em trabalho de parto no banheiro do próprio colégio, em Ubiratã, no Paraná, na manhã desta quarta-feira (29).

O diretor da Escola Estadual Carlos Gomes, Claudio Roberto Lopes Zen, foi acionado por funcionários e alunas da escola e ajudou no parto. O parto ocorreu em cerca de cinco minutos.

A adolescente foi orientada a deitar de forma mais confortável e o parto aconteceu em aproximadamente cinco minutos.

"O pano que cobria ela caiu e vi que o bebê já estava coroando, cabeça já estava quase toda pra fora. Falei para ela ter calma. As outras meninas já foram buscar álcool, tesoura barbante", contou Claudio ao g1.

"Foi questão de segundos. Eu disse pra ela fazer força e a cabeça saiu, fez novamente e o bebê saiu todo", disse. A adolescente permaneceu deitada e o bebê ficou no colo do diretor até a chegada dos bombeiros.

Pais não sabiam

Os pais dos adolescentes e os educadores da escola não sabiam que a adolescente estava grávida, segundo o diretor.

O único que tinha conhecimento da gravidez era o pai do bebê, um adolescente de 16 anos que também estuda na escola. O bebê nasceu com 2,9 quilos.

A adolescente e a bebê foram conduzidos a uma unidade hospitalar e estão bem.