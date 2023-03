Mulher enterrada viva em Minas Gerais está em estado grave na UTI

A mulher que foi enterrada viva em um cemitério no interior de Minas Gerais segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São João Batista. O médico que cuida do caso dela informou que uma eventual alta será demorada, pois o quadro de saúde inspira uma "solução arrastada".

"Ela está com um escalpo parcial, vários cortes extensos no couro cabeludo e com uma hemorragia subaracnóide. No entanto, ela está se mantendo com bons parâmetros hemodinâmicos", comentou Henrique de Almeida, médico do Hospital São João Batista, em entrevista ao O Globo.

A paciente está sedada e tem ainda "múltiplas fraturas no braço, dedo e perna", mas tem uma "pressão boa". "É um quadro que inspira muito cuidado, mas por enquanto ela está reagindo bravamente. Está na UTI ainda e é um quadro grave, de solução arrastada. Vai demorar muito tempo para ela ficar apta a ter alta".

Entenda o caso

Nessa terça-feira (28), uma mulher foi resgatada por Policiais Militares após ser enterrada com vida em um cemitério em Visconde do Rio Branco (MG). Os agentes foram acionados ao local após coveiros avistarem uma catacumba com tijolo e cimento fresco, com sinais de sangue.

Em seguida, ouviram uma voz fraca pedindo socorro e arrombaram a gaveta mortuária, encontrando a mulher. Ela estava com ferimentos pelo corpo e no dedo, além de um corte na cabeça.

Conforme investigação inicial da Polícia Civil, a mulher foi enterrada após extravio de drogas e armas, que seriam destinadas aos autores do crime.

Ao saber do fato, a dupla se direcionou até a casa da vítima e começou a agredi-la. O companheiro da mulher, que também estava na residência, conseguiu fugir