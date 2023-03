Vestidos de Elie Saab, estilista de Beyoncé, são apreendidos pela Receita em aeroporto de SP

O estilista Elie Saab, que já vestiu celebridades como Beyoncé, teve roupas e bolsas de luxos apreendidos pela Receita Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo. O libanês teve 19 vestidos de luxo, quatro bolsas e uma jaqueta retidos, nessa terça-feira (28).

Conforme o Globo, Saab vinha de Paris com destino ao Brasil e desembarcou com o material em malas. O estilista veio ao país para participar do lançamento do empreendimento Saffire Residences by Elie Saab, na zona sul, em São Paulo. Ao todo, ficaram retidas peças no valor de R$ 196 mil.

O lançamento irá contar com show de Seu Jorge e as roupas seriam utilizadas no evento para 400 pessoas. As peças, conforme a Receita Federal, só serão devolvidas após o pagamento do valor total.

Ao g1, a defesa do Saab informou que tenta reverter o quadro com urgência. “Tais bens não seriam tributáveis, uma vez que não permanecerão no Brasil e tampouco serão comercializados".

QUEM É ELIE SAAB

Elie Saab é libanês e tem 40 anos de carreira. O estilista já vistou grandes nome da cultura como a cantora Beyoncé, a atriz e modelo Cara de Levingne, e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump.