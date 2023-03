Amaro entra em recuperação extrajudicial após dívida de R$ 244,6 milhões

A empresa de moda Amaro está com uma dívida de R$ 244,6 milhões e entrou em recuperação extrajudicial nesta terça-feira (28). A protocolação do pedido aconteceu no dia 22 de março na 3ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo. A marca afirmou que o objetivo é preservar a liquidez e adequar a estrutura de capital.

As informações são da Forbes. Conforme o processo, a dívida líquida da empresa é de R$ 151,7 milhões, em obrigações bancárias, e R$ 39 milhões em débito a fornecedores. Consta no documento que "os valores se sobrepõem à capacidade financeira da empresa neste momento".

"O setor de varejo vem sofrendo com a alta da taxa de juros e com a volatilidade do câmbio", consta em pedido da Amaro. A varejista ainda passa por uma queda de vendas.

OUTRAS EMPRESAS

Na última terça-feira (28), o Grupo Petrópolis, dono da Itaipava, Petra, Crystal e outras, entrou com pedido de recuperação na Justiça do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (27). A 5ª Vara Empresarial deferiu, nesta terça, uma medida cautelar visando antecipar os efeitos da solicitação da empresa. As informações são do g1.

Já as lojas Americanas enfrentam o pedido de recuperação, aceito pela Justiça em janeiro de 2023. O valor total das dívidas da companhia soma aproximadamente R$ 43 bilhões. A Americanas havia entrado com o pedido de recuperação em caráter de urgência.

Semanas após a Americanas anunciar um débito de R$ 20 bilhões, foi a vez de a Marisa também tornar pública uma dívida de R$ 600 milhões. O rombo econômico anunciado pelas varejistas tem relação com a conjuntura atual, e também exerce influência no mercado.

