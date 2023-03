Policial militar é preso por tentar matar motoboy após discussão no trânsito em Fortaleza

Um policial militar foi preso, nesta quinta-feira (30), por tentar matar um motoboy com um tiro, após uma discussão no trânsito, em Fortaleza, no dia 12 de março deste ano. O PM estava fardado e utilizava um veículo do Estado, no momento do crime. A vítima está internada em um hospital.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) confirmou, em nota, que a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra o PM, em uma investigação de tentativa de homicídio. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza. A identidade do militar não foi divulgada.

A possível arma utilizada no crime foi apreendida, bem como outros materiais, durante o cumprimento do mandado judicial. Os objetos foram encaminhados à perícia, para prosseguimento da investigação, segundo a CGD. O policial está à disposição da Justiça.

Controladoria Geral de Disciplina Em nota A investigação teve início no último dia 12 de março, quando o militar que estava fora de serviço, mas fardado e utilizando veículo do Estado, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, um motoboy, em decorrência de um desentendimento no trânsito."

Além da investigação criminal, a Controladoria Geral de Disciplina informou que instaurou procedimento disciplinar para apuração também na seara administrativa.

