Homem é preso por estuprar neto de 7 anos em Sobral

Um homem foi preso nesta quinta-feira (30) suspeito de estuprar o próprio neto de sete anos em Sobral, no Norte do Ceará. O caso ocorreu no último dia 14 e a criança teve de ser socorrida ao hospital por conta das lesões da violência.

De acordo com Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), ainda é investigada a possibilidade de a mãe da criança, filha do preso, também ser vítima de abusos sexuais.

As diligências foram conduzidas pelo Núcleo de Investigação Generalista (NIG) de Sobral. A prisão foi realizada no distrito de Bilheira, na zona rural do município cearense.

A identidade do homem não será revelada para preservar a identidade da vítima. Ele foi levado à Delegacia Regional de Sobral após o cumprimento do mandado de prisão. O agressor está em uma unidade prisional à disposição da Justiça.

Segundo caso em um dia

Em Icó, um homem também foi preso por estupro de vulnerável, só que neste caso a vítima foi o próprio filho de dois anos.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuaram a captura após receberem a denúncia de que ele teria abusado sexualmente do próprio filho.

Testemunhas que transitavam em uma rua do município flagraram o caso e decidiram filmar o crime. No registro, é possível observar o indivíduo, que estava embriagado, parado na calçada em frente a uma residência, onde está a criança