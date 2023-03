Uma moto roubada foi recuperada pela Polícia após uma tentativa de assalto no Bairro Parque Potira, em Caucaia, nesta terça-feira (29). Nas imagens, é possível ver um homem jogando o carro em cima do assaltante para evitar o roubo. Apesar da investida do motorista, o suspeito consegue escapar da cena do crime. A moto apreendida foi levada ao 18º Distrito Policial. A Polícia segue investigando o caso.

