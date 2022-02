Esquadrão antibombas recolhe explosivos em casa próxima a sede de torcida organizada; veja vídeo

A Polícia Militar encontrou, na tarde desta segunda-feira (21), materiais explosivos como coquetéis molotov e bombinhas caseiras. Os artefatos estavam em uma residência abandonada em frente à sede da torcida organizada do Fortaleza Esporte Clube, Leões da TUF.

O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Ceará foi até o local, que fica na Vila Demétrio, no bairro Benfica, e achou 16 garrafas de coquetel molotov e 21 artefatos explosivos dentro da residência, que estava com móveis e objetos revirados.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a área foi isolada e o material retirado aos poucos por questões de segurança. Depois de retirados, os materiais serão levados para um local seguro.

O Sistema Verdes Mares tentou contato com a torcida organizada, mas não teve retorno até a publicação.