Pai de aluno perde controle de carro, colide em portão de escola e atinge três pessoas em Fortaleza

Um pai de um estudante da Escola Municipal Dom Helder Câmara, no bairro Floresta, em Fortaleza, perdeu o controle do carro na manhã desta quarta-feira (24) e colidiu contra um portão de acesso à unidade. Três pessoas ficaram feridas.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação (SME), uma estudante, uma professora e uma mãe precisaram de atendimento médico, mas todos estão bem. A pasta está dando suporte para as três.

Pai foi conduzido para delegacia

Após o acidente, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) chegou ao local, e conduziu o homem de 52 anos para a Delegacia do 7° Distrito Policial (7º DP). Os agentes estão investigando o caso. A Pasta não informou se o homem permaneu na unidade policial.

Além disso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que as pessoas atingidas pelo veículo do homem foram encaminhadas para uma unidade de saúde.

