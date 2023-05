Dupla tenta assaltar policiais civis, troca tiros e acaba capturada no Montese, em Fortaleza

Um tiroteio assustou moradores e pessoas que passavam pelo bairro Montese, em Fortaleza, na tarde da última terça-feira (23). Dois suspeitos (um homem e um adolescente) tentaram assaltar policiais civis, que reagiram. Houve troca de tiros, e a dupla terminou capturada.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) confirmou, em nota, que "capturou um adulto e um adolescente suspeitos de latrocínio tentado contra três policiais civis". "Na ocasião, dois inspetores e um escrivão estavam de serviço em um carro descaracterizado quando foram abordados por três pessoas que estavam em um veículo clonado. O adolescente atirou contra os policiais, iniciando uma troca de tiros e foi lesionado", descreveu o Órgão.

Um homem identificado como Francisco Wollison Araújo Silva, de 33 anos, foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de latrocínio tentado, corrupção de menores e receptação. Ele já tinha passagens pela Polícia pelos crimes de roubo de veículo, tráfico de drogas e receptação.

Um adolescente de 17 anos, que foi baleado na troca de tiros, foi apreendido e levado a uma unidade de saúde, sob escolta policial. Contra ele, será lavrado um ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado. Ele já respondia a atos infracionais por tráfico de drogas.

Com a dupla, foram apreendidos dois revólveres municiados, um veículo clonado e um aparelho celular. "O caso é investigado pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil responsável por apurar crimes contra agentes de segurança. As diligências seguem para localizar e capturar o terceiro partícipe do crime. Os três policiais civis não sofreram lesões", acrescentou a Polícia Civil.

A Instituição ressalta que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos pela PC-CE.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil