Três homens são mortos a tiros em ataque criminoso em Fortaleza; suspeito é preso em flagrante

Três homens foram mortos a tiros em um ataque criminoso, em um imóvel no bairro Mondubim, em Fortaleza, na noite da última terça-feira (23). Um suspeito foi preso em flagrante, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), poucos minutos após o crime.

O crime aconteceu em um conjunto habitacional, na Rua Monte Líbano, por volta de 21h30. As vítimas são jovens do sexo masculino, mas ainda não foram identificadas formalmente, segundo a Polícia Civil.

"Conforme os levantamentos policiais, a motivação das mortes estaria relacionada ao envolvimento das vítimas e do suspeito com um grupo criminoso e com o tráfico de drogas", apontou a PC-CE, em nota.

Após o tiroteio, policiais civis da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram as diligências, que culminaram na identificação de um dos suspeitos de cometer o triplo homicídio. Outros criminosos já foram identificados e são procurados pela Polícia.

Matheus Ferreira da Silva, de 24 anos, foi detido no próprio Mondubim, próximo de onde aconteceu o crime. Ele foi levado à sede do DHPP, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

Outras equipes da Polícia Civil, além de profissionais da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram ao local da ocorrência, para preservar a cena do crime e iniciar as investigações.

População pode contribuir com denúncias

A Polícia Civil do Ceará ressaltou, em nota, que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento".

"As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil