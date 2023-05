Suspeito de latrocínio contra CAC em Fortaleza é preso em Amontada

A Polícia Militar prendeu um suspeito de envolvimento no latrocínio contra um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Antônio Ednilson Rodrigues Mesquita, 29, foi capturado no município de Amontada no último domingo (21). Outros dois homens também foram presos na mesma ação.

O suspeito possuía um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de latrocínio. Conforme as investigações, no dia do crime, em 31 de março, a vítima teve uma arma de fogo subtraída pelo suspeito que efetuou disparos, com uma segunda arma.

Antônio Ednilson tinha antecedentes criminais por roubo de veículo e posse ou porte ilegal de arma de fogo. O CAC, de 47 anos, foi socorrido por familiares, porém faleceu no último dia 19 de abril.

O Departamento de Homicídios e Proteção a pessoa segue realizando diligências para identificar outros envolvidos na ação criminosa.

Outras prisões

Os outros dois homens presos foram identificados como Antonio Nilson Barbosa Filho e Gustavo Gomes da Silva, ambos de 20 anos, com passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Foram apreendidos uma pistola calibre 40, 18 munições de diversos calibres, 24 papelotes de cocaína e 90 papelotes de maconha.

Legenda: Com o trio também foi apreendido uma pistola calibre 40, 18 munições de diversos calibres, 24 papelotes de cocaína e 90 papelotes de maconha foram apreendidos Foto: Divulgação/SSPDS

Ednilson, Nilson e Gustavo foram encaminhados para uma unidade da Polícia Civil e foram autuados por crimes de tráfico e associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Latrocínio contra CAC

Um homem de 47 anos foi vítima de tentativa de latrocínio no bairro Bom Jardim, no último 31 de março. Câmeras de segurança flagraram o crime, também presenciado por um adolescente que estava na calçada.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a vítima é um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e teve a arma roubada durante a ação. Ele foi socorrido por familiares e levado a uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde.

VEJA VÍDEO:

Os assaltantes chegam em uma motocicleta e surpreendem a vítima, que saía de um estabelecimento comercial. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e colheu informações que devem auxiliar nas investigações.

As imagens das câmeras de segurança foram recolhidas e auxiliam os trabalhos policiais. O caso é investigado no 32º Distrito Policial.