Vídeo: Homem é alvejado à queima-roupa e tem arma roubada no bairro Bom Jardim

Um homem de 47 anos foi vítima de tentativa de latrocínio no bairro Bom Jardim, na tarde desta sexta-feira (31). Câmeras de segurança flagraram o crime, também presenciado por um adolescente que estava na calçada.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a vítima é um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e teve a arma roubada durante a ação. Ele foi socorrido por familiares e levado a uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde.

Os assaltantes chegam em uma motocicleta e surpreendem a vítima, que saía de um estabelecimento comercial. Ninguém foi preso pelo crime, até a noite desta sexta-feira (31).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e colheu informações que devem auxiliar nas investigações.

As imagens das câmeras de segurança foram recolhidas e auxiliam os trabalhos policiais. O caso é investigado no 32º Distrito Policial.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

