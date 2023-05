Homem flagrado por videomonitoramento furtando fios de cobre é preso no Quintino Cunha, em Fortaleza

Um homem foi flagrado furtando fios de cobre de um estabelecimento comercial no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, por câmeras de videomonitoramento da Guarda Municipal. Ele foi preso no local, na madrugada de quarta-feira (24), e encaminhado à 10ª Delegacia Policial, onde foi aberto um inquérito contra ele pelo crime.

De acordo com a Guarda, uma operadora da Coordenadoria de Videomonitoramento acionou uma viatura da corporação, que se deslocou ao centro comercial e abordou o suspeito. Ele teria se recusado a descer de onde estava, mas eventualmente se entregou.

Ação foi gravada por câmeras da Guarda Municipal; assista:

As câmeras encontraram o homem subindo um poste e entrando no local. O caso ocorreu em um ponto entre as avenidas Mozart Pinheiro de Lucena e Washington Luiz.

Os agentes encontram peças de cobre espalhadas pelo local. "Uma viatura da polícia também foi acionada e acompanhou o flagrante. O mesmo já respondia pelo Art 155 do Código Penal, que se refere a "subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel", informou a Guarda Municipal.