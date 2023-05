Cachorros de Jeff Machado que ajudaram na investigação da polícia foram adotados; entenda

Os cães de Jeff Machado foram entregues para adoção, após o ator ter sido encontrado morto em um baú, nessa segunda-feira (22). Animais da raça setter inglês foram cruciais para investigações da Polícia.

Segundo noticiado pelo g1, os cachorros foram achados sozinhos e, graças aos microchips inseridos neles, a polícia conseguiu descobrir o paradeiro de Jeff Machado.

"Um está desaparecido, um foi atropelado e faleceu, e outro faleceu após o resgate. Os cinco que sobraram, ficaram em tutela do irmão do Jeff, que os doou para famílias que ele julgou serem boas e responsáveis", informou a ONG Indefesos, que ajudou no resgate dos cães e no contato com a família de Jeff.

Homenagem a ídolos da MPB

Todos os cães de Jeff Machado têm nomes em homenagem a ídolo da MPB, sendo eles: Nando Reis, Gilberto Gil, Cazuza, Tim Maia, Elis Regina, Vinícius de Morares, Caetano Veloso e Rita Lee.

O último cãozinho resgatado que morreu foi o Caetano Veloso. Ele foi encontrado em Campo Grande, mesmo lugar onde o corpo de Jeff foi achado.

"Ele foi encontrado em um dia e morreu no outro à noite. Estava muito fraco e anêmico", contou o veterinário André Meirelles, que cuidava dos animais e foi acionado pela Indefesos.

Foi André que ajudou a cuidar e abrigar os setters, enquanto os animais não iam para um lar temporário. Ao g1, ele contou quando os cãezinhos foram levados definitivamente para adoção.

"Como eles não se adaptam em espaços fechados, foram levados para o meu hotel para cachorros, o Isla Bonita e, na sequência, levados para criadores de setters que se ofereceram para cuidar. Só após a família do Jeff vir registrar a ocorrência do seu desaparecimento, que eles foram doados definitivamente."

Foto: Reprodução/Redes Sociais

'Minha versão cão'

Em uma publicação do dia 10 de dezembro de 2022, Jeff Machado compartilhou uma foto clássica de seus animais no sofá e revelou sua paixão pelos animais principalmente os da raça setter.

"Atualizando a clássica foto dos meus filhos juntos no sofá de casa: Nando Reis (8 anos), Gilberto Gil (7 anos), Cazuza (6 anos), Tim Maia (2 anos), Elis Regina (4 anos), Vinícius de Moraes (8 anos), Caetano Veloso (7 anos) e Rita Lee (9 anos), todos Setters, minha versão cão.

Quando eu era criança, no litoral sul de Santa Catarina, o hobby do meu pai era a caça, por isso ele tinha muitos cães como Pointers, Perdigueiros e Setters, criados pelos caseiros do nosso sítio ou da fazenda do meu avô paterno.

Morávamos em apartamento e minha mãe não me deixava ter contato com eles, eu tinha medo, até porque eu não participava das caçadas por não gostar de ver espingardas e cartuchos, ouvir tiros e olhar animais sendo perseguidos na natureza. Quando eu ganhei uma espingarda de pressão para iniciar, chorei e apanhei uma surra do meu pai, eu também não gostava da Escolinha de Futebol, sempre no banco de reserva lendo livros e do Karatê na academia, nunca passei da faixa amarela.

Tudo aquilo era contra a minha essência, um artista desde pequeno. Graças à Deus, tive uma mãe abençoada que me colocou para ser coroinha na igreja, trabalhar como modelo, fazer teatro amador na escola, participar de gincanas e me deu uma prancha de surfe para curtir o mar. Meus pais se separaram na minha adolescência, após a morte do meu irmão mais velho, aos 17 anos, eu mudei de cidade pra estudar e trabalhar ainda jovem, meu pai faleceu anos depois. Ninguém foge do seu destino. Eu acabei me tornando o que sempre quis ser desde criança: um homem gay, jornalista, modelo, ator, praieiro, surfista e com a casa cheia de livros e protetor da raça Setter no Brasil."

Animais ajudaram a polícia

Foi graças aos animais de Jeff Machado que a polícia conseguiu encontrar o corpo do ator. A partir da localização dos cães que foram sendo abandonados em bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a ONG indefesos começou a investigar de quem seriam os bichos.

Em um primeiro momento, a ONG buscava o tutor dos cães para responsabilizá-lo por abandono. Foi então que ao ler os chips inseridos nos animais, que eles chegaram até a família de Jeff que, ao saber que os bichos estavam abandonados, tiveram a certeza de que não era o ator quem falava com eles por WhatsApp.

Maria das Dores, mãe do ator, já estava desconfiada do modo dele se expressar, mas ainda não tinha como provar que não era com seu filho que ela falava. O abandono dos cães foi a prova fundamental para a polícia ir atrás de Jeff, tomando como data do desaparecimento do ator o dia 27 de janeiro.

Crime assustador

O corpo do ator Jefferson Machado da Costa, 44, desaparecido desde 27 de janeiro, no Rio de Janeiro, foi encontrado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Os restos mortais da vítima estavam queimados, amarrados dentro de um baú de madeira, que foi enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno em Campo Grande, zona oeste do RJ.

Segundo o G1, que divulgou a informação nesta quarta-feira (24), a identificação foi possível por meio da análise das digitais do ator. A morte foi confirmada ao portal pelo advogado da família, Jairo Magalhães. "O corpo foi encontrado na segunda-feira (22) em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem (23), no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo dele".