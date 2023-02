Quem é Jeff Machado, ator da Record dado como desaparecido há duas semanas

O ator Jefferson Machado, de 44 anos, está desaparecido desde 27 de janeiro. O artista sumiu depois de sair de uma casa em Campo Grande, no Rio de Janeiro, segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros.

A polícia abriu inquérito para apurar o desaparecimento do ator da TV Record. A família do ator notou o desaparecimento após os oito cachorros ficarem abandonados, segundo o portal g1.

A mãe do ator, Maria das Dores Estevão Machado, contou que o filho chegou a entrar em contato em 29 de janeiro, afirmando que iria viajar a São Paulo para uma entrevista de emprego.

Legenda: Delegacia de Descoberta de Paradeiros do RJ investiga desaparecimento do ator Foto: Reprodução

"Irmãs, me ajudem em oração para a gente encontrar o Jeff. Ele falou que iria trabalhar em São Paulo, que havia conseguido um emprego lá. Ele iria deixar os cães para uma família cuidar, mas acabou que os cachorros fugiram", disse em um grupo de mensagens.

Maria das Dores apontou ainda que era comum que ele mandasse áudios nas conversas, mas enviou apenas mensagens escritas após 27 de janeiro.

"Eu pedia, 'fala com a mãe, fala com a mãe' e ele só escrevia e dizia que não podia. Eu não sei onde ele está trabalhando, com quem. Ele jamais iria entregar os cachorros assim, por vontade própria", contou Maria. Dois cachorros fugiram e outros seis estão sendo cuidados por uma ONG.

Ator

Jefferson Machado atuou na novela 'Reis', da TV Record, interpretando um soldado filisteu. A telenovela, que aborda a história da nação de Israel, estreou em março de 2022

O ator estudou Jornalismo e Cinema no Rio de Janeiro.

A última publicação de Jefferson no Instagram tem como legenda "Recomeço. Gratidão!". Nos comentários, fãs do ator se mostraram preocupados.

Ele costumava compartilhar imagens da sua rotina, dos cachorros e dos bastidores do trabalho.