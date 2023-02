Jade Sassará, atriz de Mar do Sertão, sofre transfobia no Rio de Janeiro: 'eu quero viver'

A atriz Jade Sassará, intérprete de Aleluia em "Mar do Sertão", relatou ter sofrido transfobia em um restaurante no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas rede sociais nessa quarta-feira (8), ela falou sobre o ocorrido. O caso se deu após ela ser tratada pelo pronome masculino por funcionários do local.

“Travesti não tem paz nesse Brasil, né? Nem quando a gente tenta se dar um mimo, se levar pra jantar, fazer um programinha gostoso. Não tem como. É a segunda vez que venho nesse lugar aqui, porque tem uma comida que eu gosto. Não vou deixar de frequentar lugares que eu quero ir, que tem coisas que eu quero consumir, que eu quero viver”, disse ela.

Em seguida, ela fez um pedido aos seus seguidores cisgêneros.

"Pessoas cisgênero do Brasil e mundo, se responsabilizem pela violência. A transfobia tá na mão de vocês. Parem de jogar essa responsabilidade na nossa mão".

ATRIZ GLOBAL

Jade fez sua estreia na TV Globo com o papel de Aleluia na novela das 18h, "Mar do Sertão". Além de atriz, ela é produtora musical, baterista, modelo e ceramista.

"Em qualquer uma das minhas profissões, acaba que ser uma pessoa trans chega antes de todas as outras coisas que eu sou. Queria que meu brilho chegasse antes do que qualquer outra coisa que me defina", relatou ela à Vogue, no mês da sua estreia na TV Globo.