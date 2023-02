MC Poze do Rodo é acusado de agressão por ex-empresário

O ex-empresário do MC Poze do Rodo, Renato Medeiros, acusou o funkeiro de agredi-lo. A declaração foi dada nesta quinta-feira (9) ao programa 'Balanço Geral RJ', da TV Record.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Renato aparece com o braço engessado, sustentado em uma tipoia, afirmando que levou bastante "paulada" de Poze e de parceiros do cantor.

"Ele [Poze do Rodo] não foi só o mandante. Ele me bateu muito também. Me deu paulada, muita paulada", relatou o ex-empresário.

O que diz Poze

No programa, foi lida uma nota enviada pela assessoria de imprensa de Poze. O comunicado alegou que o funkeiro não está envolvido na história e acusa Renato de ter furtado uma joia do cantor.