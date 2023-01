Cachorro de MC Poze do Rodo é levado ao veterinário após ingerir droga

O funkeiro MC Poze do Rodo afirmou que precisou levar seu cachorro recém-adquirido a uma clínica veterinária após o animal comer um cigarro de maconha. Por meio dos Stories do Instagram nesta quarta-feira (18), o artista filmou o cãozinho, que já está recuperado em casa. “Zé droguinha”, disse o cantor, em tom de brincadeira.

"Comeu meu baseado e passou mal. Ele comeu um pedaço do ‘fumo’ e vomitou. Aí eu cheguei e vi que o cachorro não estava mais brincando, e bateu neurose e já mandei levar no veterinário”, explicou MC Poze.

O cantor carioca de 23 anos ainda compartilhou com os seguidores parte da conversa que teve com a veterinária, explicando a situação inusitada.

“Ele 'tá' com cara que comeu maconha mesmo. Ta meio chapado. Eles adoram comer isso, impressionante. Eu já mediquei para reverter”, explicou a profissional.

Apesar do alívio com a recuperação do animal, Poze afirmou que pretende deixar o cachorro sob responsabilidade de seus familiares.

“Meu coração apertou. Vou dar para minha mãe ou meu pai, é muita ‘responsa’. Não dá mais pra ficar com o cachorro, é comida e água na hora certinha”, finalizou o funkeiro.