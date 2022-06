MC Poze do Rodo distribui celulares entre crianças em sinal no Rio de Janeiro

O MC Poze do Rodo repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira (24) após virar motivo de festa para alguns meninos vendedores de balas em um sinal na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O funkeiro distribuiu celulares entre os jovens e causou surpresa entre eles.

Legenda: MC Poze do Rodo repercutiu de forma positiva nas redes sociais Foto: reprodução

Pelo menos oito telefones foram entregues aos meninos, segundo o próprio vídeo publicado pelo artista nos stories do Instagram. Nas imagens, gravadas por uma pessoa no banco de passageiro, ele ainda prometeu voltar com mais aparelhos.

Legenda: Poze do Rodo já chegou a gastar mais de R$ 26 mil em compras Foto: reprodução/Instagram

Recentemente, ele já havia repercutido por gastar mais de R$ 26 mil em uma loja de shopping, aumentando a comissão do vendedor que o atendeu.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit