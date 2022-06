João Gomes critica Sônia Abrão após comentário de apresentadora sobre Maisa

O cantor João Gomes defendeu a apresentadora Maisa, nome por quem tem paixão, após a jovem ser criticada por Sônia Abrão. Na página do "Fofoquei" no Instagram, o pernambucano comentou a atitude da veterana das tardes da Rede TV!..

"Que mulher chata", comentou João Gomes na rede social. Ele ganhou o apoio dos seguidores da página. "Isso! Defende ela mesmo!", comentou um usuário.

João Gomes já demonstrou diversas vezes interesse por Maisa. Apesar de não viverem um namoro, a proximidade entre os dois repercute na mídia. Inclusive a música "Dengo", um dos hits do segundo álbum da carreira do forrozeiro, é dedicada à Maisa.

Crítica sobre apresentação de Maysa

Durante o programa "A Tarde é Sua" (RedeTV!), na quarta-feira (22), a apresentadora Sônia Abrão criticou a possibilidade de Maisa comandar a atração global.



"Eu acho absurdo a Maisa como âncora no 'Video Show'. Com todo respeito, nunca consegui ver na Maisa tudo isso que o pessoal vê. Eu acho a Maisa chata, antipática, não acho que ela se saiu bem no programa que ela fez no SBT. Essa história de só ela na bancada não vai durar muito. Se eu tiver enganada mordo a minha língua e vou engolir o que estou dizendo. Não acho que dura muito", opinou Sônia Abrão.