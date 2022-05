Maisa Silva deve apresentar novo 'Vídeo Show', diz colunista

Maisa Silva deve assumir o comando do novo "Vídeo Show", que voltará à grade da programação da Rede Globo em 2023, segundo informações do portal Observatório da TV.

De acordo com a publicação, a equipe publicitária da empresa fez uma pesquisa interna e constatou que a comunicadora é a pessoa ideal para liderar a audiência do horário.

Mudanças na programação da Globo

Além do retorno do "Vídeo Show" com Maisa, outras mudanças estão previstas na programação da emissora. A partir de junho, Fátima Bernardes não estará mais no comando do "Encontro". A jornalista será a nova apresentadora do "The Voice Brasil", que estreia a 11ª temporada em outubro.

Já o "É de Casa", que passa nas manhãs de sábado na Globo, agora será apresentado por Maria Beltrão, que deixa a GloboNews, onde apresentava o "Estúdio i".

Ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete, Maria comandará o matinal, que promete entrevistas, muita música e dicas que facilitam a rotina doméstica.

A reformulação na grade da TV Globo foi anunciada no último mês de abril.