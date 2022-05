Jade Picon será digital influencer em novela da TV Globo

A influenciadora digital Jade Picon irá realizar o sonho de ser atriz. A ex-BBB assinou contrato com a Globo por dois anos e faz estreia na novela "Travessia", produção da faixa das 21h na emissora carioca. As informações são do portal Observatório da TV.

De acordo com o site, Jade chegou a ser cogitada para ter um quadro sobre moda no matinal "Encontro com Fátima Bernardes", mas a emissora decidiu lançá-la como atriz.

Conforme publicação, Jade dará vida a uma influenciadora digital. A personagem será vítima de fake news.

A novela "Travessia" é escrita por Glória Perez e vai substituir "Pantanal" a partir de outubro.

Sonho antigo

Desde a saída do BBB 22, Jade falou sobre o interesse em fazer trabalhos como atriz. "Sempre foi um sonho meu", declarou ela em entrevista enviada pela Comunicação da Globo.

Conforme o Observatório da TV, o tamanho do papel da novata ainda vai ser discutido entre as partes.