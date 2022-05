Silvio Santos critica Celso Portiolli por aparecer de cueca na TV: "é ridículo"

O apresentador Celso Portiolli levou uma bronca do dono do SBT, Silvio Santos, na noite do último domingo (8). Durante participação em um quadro do 'Programa Silvio Santos', ele foi chamado atenção de forma descontraída por ter aparecido de cueca no palco do 'Domingo Legal'. "É ridículo um apresentador de televisão aparecer dessa forma", disse Silvio.

Os dois participaram do Jogo das 3 Pistas, comandado pela filha de Silvio, Patrícia Abravanel. "Precisa um apresentador de televisão aparecer de cueca ou de calção no programa? Não precisa. Isso aí é apelação. Você tem vontade de que o pessoal mande cartas para você?", disse Silvio, ainda que em tom de brincadeira.

Após isso, Portiolli pediu ao patrão para explicar os motivos para a mudança no figurino de apresentação. "Em minha defesa, eu fiz uma brincadeira e virou uma aposta. Eu falei: 'se a produção trouxer Simone e Simaria, eu apresento o programa de sunga'. Eu imaginei que elas nunca viriam, e elas vieram", revelou.

Segundo o apresentador, por conta da agenda lotada da dupla, ele imaginou que elas não fossem aceitar o convite com tanta facilidade. Porém, a produção acertou a participação e, portanto, a promessa teria que ser cumprida.

Foto: reprodução/SBT

"Falei: 'agora vou ter que pagar a promessa'. Eu morro de vergonha de mostrar essas perninhas finas. Tive que mostrar", pontuou Celso, que apareceu no programa com uma cueca amarela e um roupão branco.

Para Silvio, ele não deveria ter vergonha, mas a atitude teria sido desnecessária. "Claro que você fica bem em qualquer posição, mas é ridículo. É ridículo um apresentador de televisão aparecer dessa forma", finalizou.