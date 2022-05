Nick Cave perde segundo filho em um período de sete anos

Jethro Lazenby, filho do roqueiro Nick Cave, morreu aos 30 anos, segundo confirmou o próprio pai em comunicado nesta segunda-feira (9). A morte acontece sete anos após o óbito de outro filho de Cave, Arthur, na época com 15 anos. As informações são do jornal O Globo.

"Com muita tristeza, posso confirmar que meu filho, Jethro, faleceu. Ficaríamos gratos pela privacidade da família neste momento”, lamentou Cave. A causa da morte não foi divulgada.

Jethro nasceu em Melbourne, Austrália, e só soube que Cave era seu pai aos oito anos. Ele trabalhou como modelo e também faz participações em dois filmes.

O filho de Cave morreu dois dias após ser libertado da prisão, onde estava desde março por ter agredido sua mãe, Beau Lazenby. O episódio ocorreu durante uma briga na casa dela, no Canadá, quando Jethro deu uma joelhada no rosto da mãe antes de sair para comprar cigarros.

Esquizofrenia

Jethro admitiu a culpa pelas acusações de agressão e violação de ordens judiciais. Os advogados de defesa argumentaram que ele foi diagnosticado com esquizofrenia, o que afeta seu comportamento.

Em 2015, Nick Cave havia perdido outro filho, Arthur, aos 15 anos, após ele cair de um penhasco em Brighton, no litoral sul da Inglaterra, após uma experiência com LSD.