Vyni fala sobre novo visual e explica porque não usa mais regatas após o BBB 22

O cearense Vyni virou assunto nas redes sociais durante o BBB 22 por conta das regatas que usava no confinamento do programa. Fora da casa, ele fez questão de revelar, em entrevista à revista Quem, que resolveu fazer uma mudança importante de estilo.

"Eu sempre quis me vestir de um jeito que me sentia confortável e usava aquelas regatinhas porque eu podia comprar naquela época. O pessoal caiu em cima de mim porque eu só usava regata", disse o ex-BBB e agora influenciador digital.

Segundo Vyni, agora a situação é um pouco diferente por conta da visibilidade que conseguiu após o programa. "Agora estou tendo oportunidade de comprar umas roupas mais legais. Ainda estou descobrindo meu estilo", revelou.

Roupas baratas

Apesar do acesso a roupas de marcas melhores, Vyni revelou que ainda assim prefere optar por opções mais baratas, o que inclusive chegou a fazer para a aparição no BBB Dia 101.

"O look do último programa foi super elogiado. Foi algo que eu escolhi. Ninguém escolheu por mim. Um look super baratinho. O pessoal brincou, 'look de milhões'. Não foi, não. No máximo a blusa foi R$ 70 e a calça uns R$ 100. Só isso mesmo. É tudo questão de saber como utilizar cada peça", pontuou o cearense.