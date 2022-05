Gabriela Pugliesi anuncia gravidez do primeiro filho

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi revelou, nesta segunda-feira (9), que está grávida do primeiro filho. A gestação é fruto do relacionado dela com o rapper e artista plástico Túlio Dek, com quem namora desde maio de 2021.

"Eu sonhava com esse dia, em dizer que estou grávida!", confessou.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela detalhou para os mais de 4,9 milhões de seguidores no Instagram que descobriu a gestação no início de março, através da realização de dois testes.

"Sabia que tinha dado certo porque já fiz teste mil vezes na época que tentava ter filho, e nunca tinha dado positivo. Queria falar muito além de que eu estou grávida, mas dar esperança para as mulheres que estão tentando faz tempo", começou Gabriela.

Na gravação, ela conta que o desejo de engravidar era antigo, e que já chegou a realizar diversos tratamentos para conseguir a primeira gestação, mas não teve sucesso. Dessa vez, a influenciadora explicou que não fez procedimentos médicos e o teste positivo aconteceu naturalmente.

"Foi uma fase muito pesada para mim, porque não dividia isso com a minha família, tive que lidar com muita coisa sozinha. E mais um turbilhão de emoções dos hormônios (...). Eu sempre renasci das cinzas, mas isso nem nos meus melhores sonhos, imaginava que aconteceria comigo", relatou.

"É mais uma prova do que sempre falo, é para confiar na vida. Um ano depois estou grávida, do amor da minha vida, sem tratamento, sem planejar. Aconteceu da forma mais natural possível".

Na legenda da publicação, ela disse ser a melhor postagem já realizada por ela na vida. "Foi mais uma provação na minha vida que tudo acontece na hora certa e no tempo de Deus! Espero que meu relato conforte e dê esperança para quem precisa", escreveu.

Essa não é a primeira vez que Gabriela fala sobre maternidade, em fevereiro de 2021, ela revelou haver tentado por um ano ter a primeira gestação. Na época das tentativas, ela ainda vivia um relacionamento com Erasmo Viana, que teria acabado devido a uma traição dele.

“Passei um ano tentando engravidar. Nunca tive problemas para gerar um bebê e eu sabia que em algum momento a resposta viria, e ela veio. E o bebê não veio por diversos motivos”, disse na ocasião.

