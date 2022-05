Rafa Kalimann desabafa sobre críticas à silhueta após dieta: 'é só meu corpo, só meu'

A apresentadora Rafa Kalimann, de 29 anos, usou as redes sociais nesse domingo (8) para desabafar sobre os comentários negativos que tem recebido de seguidores por seu corpo.

Na imagem, a ex-BBB aparece no estádio do Chelsea e exibe o resultado do novo planejamento alimentar e da rotina de exercícios físicos, o que foi alvo de críticas.

“'Tá na pedra', 'ela deve tá com alguma doença', 'acabada', 'assustadora', 'tá fumando crack', 'perdeu a essencia', 'se trata porque tá esquisita', 'você está dando medo' mais uns 4 mil comentários. Era só uma foto de mais um momento feliz. Porque eu estava feliz. É só meu corpo, só meu", disse.

Foto: Reprodução

Novo estilo de vida

Kalimann revelou recentemente que perdeu 10 kg com dieta e exercícios para apresentar a última edição do Rede BBB. O momento, segundo ela, serviu para aflorar o autoconhecimento.

"Estou focada em treino e na alimentação, mas também me conhecendo mais, me respeitando cada [vez] mais. Eu tô amando [a nova fase], estou me sentindo saudável, disposta. E acho que isso é o que mais importa", afirmou.