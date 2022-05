Gustavo e Laís, do BBB 22, assumem namoro: 'melhor escolha'

Gustavo Marsengo e Laís Caldas, integrantes do elenco do BBB22, assumiram oficialmente um relacionamento sério neste domingo (8). O ex-brother aproveitou a ocasião em família, no Dia das Mães, para pedir a amada em namoro.

No Instagram, o novo casal compartilhou o momento especial com os fãs e demonstrou a felicidade em estar junto. O pedido de namoro teve direito a um buquê de rosas vermelhas e um bilhete datado de hoje, escrito: "Quer namorar comigo?", perguntou Gustavo.

Veja a foto

Foto: Reprodução/Instagram

O advogado ainda se declarou para a médica: "Te assumi pro Brasil e, agora, pra família. Te amo", se referindo ao início do relacionamento, quando começaram a se conhecer melhor em rede nacional.

Emocionada, Laís também comentou sobre a declaração do agora namorado em seu perfil no Instagram. "Só emoção aqui hoje! E essa mega surpresa pra mim. Teve pedido de namoro, sim. E claro que eu aceitei. Meu melhor presente. Te amo. Casal de milhões. Minha melhor companhia, melhor escolha, melhor prêmio, melhor tudo. Meu amor", escreveu a ex-BBB.