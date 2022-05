Cauã Reymond chama polícia para acabar festa com Bárbara Heck, do BBB 22

O ator Cauã Reymond se envolveu em uma ocorrência policial na noite desse sábado (7). O artista teria chamado a polícia parar acabar com uma festa na vizinhança, no bairro do Joá, Zona Oeste do Rio, e se deparado com a ex-BBB 22 Bárbara Heck, uma das participantes do evento. As informações são do jornalista Lucas Pasin, colunista do UOL.

Conforme uma fonte do colunista, o Cauã Reymond apareceu na casa dos vizinhos por volta das 22h30, acompanhado da Polícia Militar. Lá, ele pediu que o diminuíssem o som ou terminasse a festa.

Buscada pelo UOL, Bárbara Heck confirmou o caso e afirmou que saiu da festa para tratar do assunto com os militares. "Ele [Cauã] pediu para abaixarmos o som porque estava com a filha em casa. Foi tudo conversado numa boa", disse a ex-sister.

Legenda: Modelo divulgou registros no eventos nos Stories do Instagram Foto: reprodução/Instagram

Bárbara alegou que havia uma dupla cantando ao vivo no evento, mas não imaginou que o som poderia estar incomodando a vizinhança por não estar muito alto. Para ela, ver o ator global acompanhando os policiais foi até "muito engraçado".

No entanto, apesar do apelo do global, o evento não terminou ali. "Abaixamos um pouco, mas não acabamos com a festa", destacou ela, acrescentando que "Cauã foi muito educado".

Descontentamento

Uma convidada do evento relatou que outros presentes não gostaram da abordagem de Cauã — bastante surpreendente — pelo fim da festividade.

Entre os motivos elencados, estavam o horário e a falta de um pedido direto ou para o porteiro, sem que a Polícia estivesse presente.

Procurado pelo UOL para comentar o caso, Cauã Reymond não respondeu.

