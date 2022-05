Cearense Francine Maria exibe talentos e se classifica no The Voice Kids

Mais uma cearense mostrou a força do Estado em rede nacional. A pequena Francine Maria, 14 anos, brilhou nas Audições às Cegas do The Voice Kids deste domingo (8), ao som de "Esperando na Janela", do cantor e compositor Targino Gondim.

No programa, a adolescente maravilhou Carlinhos Brown, Michel Teló e Maiara e Maraísa, novas técnicas da atração, ao tocar e cantar durante a apresentação. O talento exibido na voz e na sanfona da menina, natural de Ibiapina, na Serra da Ibiapaba, fez todas as cadeiras virarem e fez até os técnicos dançarem.

Após Michel Teló ir ao encontro da garota no palco, ambos cantaram Asa Branca, sucesso de Luiz Gonzaga, juntos. "Tô todo arrepiado", disse o artista, que levou a sanfona consigo ao voltar para a cadeira após o breve dueto.

Apesar do instante trocado, o sertanejo não foi a escolha da participante. Com um cordel em homenagem aos técnicos, Francine escolheu entrar no Time Brown. "Eu me esforcei tanto", brincou Teló ao entregar o instrumento da menina ao técnico escolhido, que a chamou para um arrasta-pé antes de ela sair do palco.

Quem é Francine Maria

Antes de enveredar pela música, a cearense lidou com outras formas de arte: declamou poesia e chegou a escrever cordéis e até alguns livros. Despretensiosamente, porém, Francine começou a tocar um violão herdado do irmão, como brincadeira, e não parou mais.

Daí para a frente, os dedos da cearense passaram por diversos outros instrumentos musicais, como teclado, pandeiro, pífano, violino, ukulelê, escaleta, flauta doce, flauta contralto, e sax alto. "Nessa brincadeira, eu fui evoluindo cada vez mais e fui aprendendo outros instrumentos", relatou a multi-instrumentista aos técnicos.

Além da música, a ibiapinense revelou interesse pela astronomia, área na qual ela ingressou ano passado junto a crianças de todo o País. No entanto, o sonho de Francine está nas alturas não em torno das estrelas, mas, sim, da arte.

Francine Maria Cearense classificada no The Voice Kids "Hoje, eu quero continuar levando a música, quero continuar levando o cordel, para as pessoas conhecerem mais um pouco da nossa cultura nordestina".

Etapas do The Voice Kids

O The Voice Kids tem cinco etapas: Audições às Cegas, Tira-teima, Batalhas, Semifinal e Final. O programa aprovará 63 candidatos nas Audições às Cegas – 21 em cada time – e terminará com um vencedor.

A criança que vencer a competição ganhará R$ 250 mil, além de gerenciamento de carreira e um contrato com a gravadora Universal Music como prêmio.

