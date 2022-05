Que horas começa The Voice Kids hoje? Programa estreia neste domingo (1)

A nova edição do "The Voice Kids" estreia neste domingo, 1º de maio, na TV Globo, logo após a exibição da "Temperatura Máxima". A 7ª temporada do programa de talentos promete muitas novidades e vai ao ar às 14h20.

O programa é apresentado por Marcio Garcia, com Thalita Rebouças nos bastidores.

Que horas começa The Voice Kids?

O programa The Voice Kids vai ao ar às 14h20 logo após a exibição da "Temperatura Máxima".

Novas juradas

Entre as grandes surpresas da nova edição está a participação da dupla Maiara & Maraisa, as novas juradas do programa. Elas se juntam aos veteranos Carlinhos Brown e o sertanejo Michel Teló, vencedor da última temporada do programa.

Técnica de primeira viagem, Maraisa já afirmou que fazer parte do programa ao lado de sua irmã faz com que as duas recordem do início da carreira.

"Nós começamos a nos apresentar ainda crianças, participar do The Voice Kids é como reviver um pouco de nossa história. São tantos os talentos desconhecidos espalhados pelo Brasil, e o ‘Voice’ tem o poder de apresentar alguns deles para muitas pessoas"

Dinâmica

O The Voice Kids terá cinco etapas: Audições às cegas, Tira-teima, Batalhas, Semifinal e Final. O programa começa com 63 candidatos aprovados nas audições às cegas – 21 em cada time – e termina com um vencedor, que ganhará o prêmio de R$ 250 mil, o gerenciamento de sua carreira e um contrato com a gravadora Universal Music.

Na primeira fase, os técnicos escolhem os candidatos somente pela voz porque estão de costas para o palco.

Tira-teima

No Tira-Teima, Brown, Teló e Maiara & Maraisa dividem seus times em um quarteto e um trio. Nesta fase, as crianças se apresentam individualmente. Os técnicos salvam duas vozes do quarteto e uma voz do trio. No final do Tira-Teima, nove vozes continurão na disputa (três de cada time).

Semifinal e final

Na Semifinal, as três vozes de cada time se apresentam mais uma vez e apenas um integrante de cada equipe vai para a Final. A escolha dos finalistas será feita pelo público.

A grande Final do The Voice Kids conta com apresentações dos três finalistas. A voz campeã da sétima temporada será escolhida pelo público através de votação.