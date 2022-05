Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (1º)

A Temperatura Máxima deste domingo (1º) exibirá "Procurando Dory", um filme de comédia e animação infantil lançado em 2016.

O longa-metragem irá ao ar às 13h, logo após o Esporte Espetacular, na TV Globo.

Sinopse da Temperatura Máxima de hoje

Um ano após ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory lembra de sua amada família. Com saudades, ela decide fazer de tudo para reencontrá-los e, na desenfreada busca, esbarra com amigos do passado e vai parar nas perigosas mãos de humanos.

Assista ao trailer de "Procurando Dory"