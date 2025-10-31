Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de tomates produzidos em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, no Ceará

Negócios

Seis das 10 maiores cidades produtoras agrícolas do Ceará ficam na Serra da Ibiapaba

Produção agro bateu recorde em 2024, atingindo R$ 6,1 bilhões

Mariana Lemos 22 de Setembro de 2025
Foto que contém o cultivo de batata-doce

Negócios

Cidade cearense é a maior produtora de batata-doce do Brasil; veja qual

Foram 107 mil toneladas produzidas

Luciano Rodrigues 12 de Setembro de 2025
Foto de remessa de Morangos, no mercado de São Sebastião, em Fortaleza

Negócios

Produção de morango é pequena no Ceará, mas já se firmou na Serra da Ibiapaba; veja cidades

Maior parte do volume consumido vem de fora do Estado

Bruno Leite 26 de Julho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Ibiapina?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Ibiapina?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Fptp de PMCE

Segurança

Quatro suspeitos de envolvimento em homicídio são mortos em troca de tiros com a PM em Ibiapina

Grupo teria executado um homem de 22 anos, horas antes de serem localizados pelos agentes de segurança

Redação 26 de Fevereiro de 2024

Ceará

Choveu em mais de 20 cidades do CE entre segunda (12) e terça (13) de Carnaval; veja locais

Volumes ficaram abaixo dos 50 milímetros, segundo a Funceme

Redação 13 de Fevereiro de 2024
video

Ceará

Ouriço-cacheiro é resgatado por PMs e devolvido ao habitat natural no Ceará; veja vídeo

O herbívoro estava em uma árvore no município de Ibiapina

Redação 28 de Novembro de 2023
Wilson Ibiapina

Ceará

Jornalista cearense Wilson Ibiapina morre aos 80 anos

O comunicador estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Santa Lúcia, em Brasília

Redação 09 de Maio de 2023
Resgate

Ceará

Jovem de 21 anos se desequilibra em cachoeira e cai aproximadamente 30 metros de altura em Ibiapina

Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e estava com escoriações pelo corpo e lesão no ombro

Redação 08 de Maio de 2023
