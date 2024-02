Choveu em mais de 20 cidades do CE entre segunda (12) e terça (13) de Carnaval; veja locais

Ibiapina, na Serra da Ibiapaba, foi a cidade do Ceará com o maior volume de chuvas entre segunda (11) e esta terça-feira de Carnaval (13). Ao todo, mais de 20 cidades do Estado registraram precipitações no mesmo período, entre 7h da manhã dos dois dias. Os dados preliminares são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e podem ser atualizados.

Conforme o portal da Fundação, Ibiapina teve quatro postos entre os maiores registros, tendo o principal acumulado 43 mm. A cidade vizinha de São Benedito aparece em segundo na lista, com 39 mm.

Além disso, até as 10h30 desta segunda, choveu em 26 dos 82 municípios informados à Funceme.

Fortaleza teve precipitações pelo quarto dia seguido. No entanto, após acumulados entre 100 mm e 200 mm, que provocaram vários transtornos na Capital, choveu apenas 23,2 mm no último período analisado.

Veja as 10 maiores chuvas

Ibiapina: 43 mm

São Benedito: 39 mm

Santa Quitéria: 28.3 mm

Fortaleza: 23.2 mm

Ibiapina: 22 mm

Pindoretama: 22 mm

Groaíras: 21 mm

Ibiapina: 16 mm

Ibiapina: 15.2 mm

Maranguape: 15 mm

Previsão para hoje

Nesta terça (13), segundo a Funceme, o céu pode variar de nublado a poucas nuvens com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Na quarta-feira (14), o céu deve variar de nublado a poucas nuvens com chuva isolada em todas as macrorregiões. Já na quinta (15), teremos céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.