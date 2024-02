Fortalezenses relatam estar há mais de 48 horas sem energia

Apesar de a chuva ter dado uma trégua em Fortaleza na tarde desta segunda (12), moradores de alguns bairros da Capital cearense ainda sofrem com a falta de energia ocasionada pelas precipitações do fim de semana.

Veja também

Em um condomínio na Rua Barbosa de Freitas, na Aldeota, moradores estão sem energia desde as 23 horas de sexta-feira (9). O sub-síndico do residencial, Valério Maia, disse que acionou a Enel, que a companhia foi até o local, mas responsabilizou "o ramal de entrada", sendo o problema atribuído ao condomínio.

"Vieram, fizeram o procedimento normal e disseram que o problema era no ramal de entrada, que era com o condomínio. Chamei uma empresa especializada, que fez as medições de resistência e elas deram todas normais", disse Valério à reportagem.

Valério acredita que o problema seja no transformador. Ele disse que seguem esperando que a distribuidora tome alguma providência. "Nosso prédio tem muitas pessoas idosas, gente em tratamento em casa", pontua.

Para que a área comum do residencial continue com energia, ele relata que recorreu ao gerador. O equipamento funciona à base de óleo diesel. "Já comprei 260 litros de óleo diesel para o gerador da parte comum do nosso prédio", lamenta.

No bairro Jardim das Oliveiras, outro condomínio passa por uma situação semelhante há quase 36 horas. Uma moradora que não quis se identificar disse que a Enel deu um prazo de até 17h30 de domingo (11) para comparecer ao local, mas não foi. "É um residencial com 17 apartamentos e só três estão funcionando".

"São apartamentos com crianças, pessoas com deficiência. Alimentos estão sendo perdidos, gente usando a energia dos poucos apartamentos que estão funcionando. A gente entra em contato com a Enel e eles só dizem que vão resolver o mais breve possível", lamenta a moradora.

Retorno da energia

Procurada, a Enel disse que a energia foi "restabelecida em mais de 95% dos clientes da cidade de Fortaleza, Região Metropolitana e interior do Estado que foram impactados pelas fortes chuvas do último final de semana", mas não deu retorno sobre o caso específico dos clientes mencionados na matéria.

"A distribuidora aumentou em 70% suas equipes de emergência, que seguem trabalhando dia e noite na reconstrução dos trechos da rede elétrica danificados para normalizar o serviço a todos os clientes o mais brevemente possível", disse ainda a distribuidora, em nota.

A Enel orienta que, em caso de falta de energia, os clientes devem acionar preferencialmente os canais digitais da distribuidora: WhatsApp, pelo número (21) 99601-9608, aplicativo da Enel Ceará ou site www.enel.com.br.