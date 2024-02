Fortaleza tem a maior chuva do CE entre domingo (11) e segunda (12); veja outras cidades

Em meio ao feriado de Carnaval, Fortaleza foi a cidade do Ceará com o maior volume de chuvas entre domingo (11) e segunda (12). Os dados são preliminares, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Conforme o portal da Fundação, foram mais de 112 mm de chuvas, registrados no posto da Água Fria. Já o ponto do Caça e Pesca teve 102 mm.

Além disso, até as 10h30 desta segunda, choveu em 30 dos 77 municípios informados à Funceme.

No Ceará, também houve precipitação acima de 40mm em Mauriti (47,6 mm); Limoeiro do Norte (44 mm); Aurora (42,8 mm) e Porteiras (36 mm).

Legenda: Chuvas dos últimos dias causaram alagamentos e deixaram transtornos nas vias de Fortaleza Foto: Ismael Soares

A métrica utilizada pela Funceme considera sempre o volume de chuvas registrado entre as 7h horas de um dia até as 7h da manhã do outro.

Veja as 10 maiores chuvas desta segunda (12)

Fortaleza (posto Fund. Ma. Nilva): 112 mm

Fortaleza (Caça e Pesca): 102 mm

Mauriti: 47,6 mm

Limoeiro do Norte: 44 mm

Aurora: 42,8 mm

Porteiras: 36 mm

Barro (posto Brejinho): 29,8 mm

Barro (posto Cuncas): 28,6 mm

Milagres (posto Sítio Saco): 23 mm

Milagres (posto Comunidade Valdivino): 22 mm

O registro desta segunda (12) ocorre após Fortaleza ter a maior chuva dos últimos 20 anos no fim de semana. Entre 7h de sábado (10) e 7h de domingo (11), o acumulado foi de 215,1 milímetros.

Em um período de 50 anos, as chuvas do último fim de semana em Fortaleza só perderam para janeiro de 2024, quando a Capital cearense teve uma chuva maior, com 250 mm, se contabilizado o recorde por ano.

CONFIRA MAIORES CHUVAS EM FORTALEZA POR ANO