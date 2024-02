Áreas atingidas pela chuva em Fortaleza seguem sendo monitoradas, diz Prefeitura

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, neste domingo (11), uma força-tarefa para monitorar o andamento das ações nas áreas mais impactadas pela chuva. Conforme a gestão municipal, foram registrados 35 chamados acerca de quedas de árvores e 44 atendimentos da Defesa Civil por conta das precipitações do fim de semana.

A capital cearense registrou a maior chuva dos últimos 20 anos, com 215,1 milímetros acumulados entre as 7h de sábado (10) e 7h deste domingo (11), de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A situação climática resultou em intercorrências que envolvem o alagamento de pontos da cidade, além da falta de energia elétrica.

Veja também

A ação conjunta de monitoramento das áreas atingidas reúne a Defesa Civil, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e as secretarias da Infraestrutura e da Gestão Regional.

De acordo com o secretário da Gestão Regional, Ferruccio Feitosa, não houve nenhuma ocorrência grave. O titular da pasta anunciou que as ações da Prefeitura voltadas para a quadra chuvosa incluíram cerca de 300 limpezas nos recursos hídricos, onde foram retiradas aproximadamente 50 mil toneladas de resíduos.

Ainda conforme a Prefeitura, a atuação dos agentes da Defesa Civil precisou ser intensificada para atender as ocorrências do fim de semana. Ao todo, mais de 200 profissionais do órgão estão atuando em regime de plantão durante o Carnaval.

TRÂNSITO

A AMC implementou bloqueios em locais que apresentaram alagamentos na cidade. Neste domingo, até o meio-dia, foram bloqueadas a rua Pinho Pessoa e o túnel da avenida Engenheiro Alberto Sá. Segundo o órgão, outros pontos já foram finalizados, como na avenida Heráclito Graça com a rua Ildefonso Albano e na avenida Almirante Barroso com a avenida Almirante Tamandaré.

Além disso, a Autarquia relatou que técnicos ainda estão atuando para restabelecer o funcionamento de semáforos que apresentem instabilidade devido a falhas no fornecimento de energia elétrica.

ATENDIMENTO MÉDICO

A Prefeitura de Fortaleza orienta que, em casos de emergência, o cidadão pode acionar o SAMU através do número 192, via CIOPS. Já para atendimentos clínicos, a população pode buscar umas das 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que funcionam 24h por dia.

Além disso, para emergência cirúrgica e traumatológica, a população pode buscar o Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura (Frotinha Antônio Bezerra), o Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira (Frotinha Parangaba) e o Instituto Dr. José Frota (IJF) para os casos de alta complexidade.

Há ainda atendimento nos polos carnavalescos, com Postos Médicos Avançados (PMA) no Aterrinho da Praia de Iracema, no Mercado dos Pinhões, na avenida Domingos Olímpio e no Benfica. Os demais pontos contam com apoio de ambulância.