Com chuvas, moradores relatam até 24h sem energia elétrica em Fortaleza e na Região Metropolitana

Carnaval de contrastes em Fortaleza e na Região Metropolitana. De um lado, alegria nas ruas; do outro, inúmeros moradores sem energia elétrica devido às fortes chuvas do último sábado (10). Já são 24h sem regularização do serviço em diferentes localidades, com problemas que vão de equipamentos eletrônicos queimados ao comprometimento do estado de saúde.

Residente no bairro Luciano Cavalcante, na Capital, a publicitária Leonilda Cidrack, 39, continua sem energia elétrica no prédio. A luz faltou por volta das 4h30 deste domingo (11) e tem previsão de retorno somente às 14h. Um dos maiores problemas tem sido o risco de insegurança. “O portão eletrônico do condomínio está sem funcionar”, conta.

Ela também sofre com a falta de sinal de internet. Sempre oscilando, não normaliza. Ao entrar em contato com a Enel – distribuidora de energia elétrica do Ceará – nem sequer chegou a falar com um atendente, mas com máquinas.

“Na primeira gravação, disseram que estão com grande demanda de serviço. Só quando pegaram a informação do cliente é que deram a previsão de retorno da energia”.

O cenário no bairro São João do Tauape é ainda mais grave. Já faz mais de 24h que os moradores estão sem energia elétrica na região. Gerente de implantação de sistemas, Ivanise Dias Simões precisou mudar de casa momentaneamente para atenuar os transtornos. Noite mal dormida e comida completamente estragada estão entre os prejuízos.

“Todos os moradores daqui já registraram várias reclamações à Enel, e a gente sente um descaso total com a situação. É dada uma previsão, essa previsão não é cumprida, e percebemos que não tem ninguém se importando”, relata.

De acordo com ela, mais três quadras do bairro estão desassistidas, motivo de grande revolta. “Até para reclamar a gente precisa insistir bastante. Estamos muito infelizes com tudo isso”.

Saúde e trabalhos comprometidos

No Eusébio, Região Metropolitana, as reclamações também se acumulam. Na residência de Graziela Angelim da Silva, 94, a energia faltou no começo da manhã de sábado (10) e retornou apenas às 23h. Segundo a filha da idosa, a mãe não pode ficar nessa situação porque é acamada, e a cama em que se encontra é elétrica.

“A cama dela precisa ser aspirada, trocada, foi muito difícil. Já temos um processo na Enel explicando o caso e ligamos inúmeras vezes, mas nada aconteceu. Disseram apenas que a resolução ia ser urgente, porém ficamos nesse sufoco. Foi extremamente complicado”, divide a funcionária pública Bete Angelim, 66.

Igualmente moradora do Eusébio – com 38 anos de permanência no município – a instrutora de corte e costura, Ada Nery, afirma nunca ter passado por algo semelhante antes. Para ela, não é de hoje que a cidade passa por problemas relacionados à falta e oscilação de energia. O “apagão” desse sábado, como descreveu, foi o ápice.

“Fui obrigada a desligar geladeira, freezer, todo tipo de equipamento, porque oscilava muito. Além disso, foi um transtorno muito grande porque trabalho com costura. Várias fantasias de clientes atrasaram. Tiveram que usar outro tipo de roupa para o Carnaval. Pessoas que precisavam de roupa para outras ocasiões também não foram atendidas”, descreve. “Acontece tudo isso, mas, na hora de vim a conta de energia no fim do mês, a gente tem que pagar”.

Outros locais, a exemplo de Beberibe, igualmente registraram muitas horas sem acesso à energia elétrica. Conforme relatos, foram pelo menos 12 horas nessa situação, com normalização apenas por volta de 21h.

Elmano diz estar em contato com a Enel

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), divulgou nota nas redes sociais nesta tarde para informar que está monitorando a crise da falta de energia em alguns bairros de Fortaleza junto à Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica no Estado.

O que diz a Enel

Em nota, a Enel afirma que “aumentou em 50% as equipes de emergência”, enfatizando ainda que o trabalho delas acontece “dia e noite na reconstrução dos trechos da rede elétrica danificados para normalizar o serviço a todos os clientes o mais brevemente possível”.

Veja o texto completo abaixo:

A Enel Distribuição Ceará informa que restabeleceu a energia para mais de 75% dos clientes da cidade de Fortaleza e Região Metropolitana que foram impactados pelas fortes chuvas de ontem (10) . Como previsto em seu plano especial de carnaval, a distribuidora aumentou em 50% suas equipes de emergência, que seguem trabalhando dia e noite na reconstrução dos trechos da rede elétrica danificados para normalizar o serviço a todos os clientes o mais brevemente possível. Em caso de falta de energia, a Enel Ceará orienta os clientes a acionarem preferencialmente os canais digitais da distribuidora: WhatsApp, pelo número (21) 99601-9608, aplicativo da Enel Ceará ou site www.enel.com.br.

Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Fortaleza registrou a maior chuva dos últimos 20 anos entre as 7h de sábado (10) e 7h deste domingo (11), com um acumulado de 215,1 milímetros.

Entre os inúmeros transtornos causados pela alta precipitação, estão ruas e avenidas alagadas, tetos de estabelecimentos desabando e semáforos sem funcionar. Neste domingo de Carnaval, a cidade segue sob chuvas.

Cascavel

Na cidade de Cascavel, a cerca de 62 km de Fortaleza, também há relatos de falta de energia. Em uma publicação na redes sociais, a Prefeitura pediu que a população informe os problemas de desabastecimento de luz. Há registros de moradores que apontam estar sem o serviço há 24 horas.