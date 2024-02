85 cidades do Ceará recebem novo aviso de chuvas intensas com 'perigo potencial'; veja locais

Até as 10h de amanhã, terça-feira (13), 85 cidades cearenses estão sob aviso de chuvas intensas, conforme alerta emitido na manhã desta segunda-feira (12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O grau de severidade é "perigo potencial".

Os riscos potenciais apontados pelo instituto são chuva de entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Há risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

De modo geral, os municípios cearenses afetados estão no noroeste do Ceará, norte do Ceará, sul do Ceará e Região Metropolitana de Fortaleza, além do sertão cearense.

Acaraú

Aiuaba

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Ararendá

Arneiroz

Barroquinha

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Campos Sales

Canindé

Caridade

Cariré

Carnaubal

Catunda

Caucaia

Chaval

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Forquilha

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibiapina

Independência

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itapajé

Itapipoca

Itarema

Itatira

Jijoca de Jericoacoara

Madalena

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Monsenhor Tabosa

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Nova Russas

Novo Oriente

Pacujá

Paracuru

Paraipaba

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Pentecoste

Pires Ferreira

Poranga

Quiterianópolis

Reriutaba

Salitre

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará

Para esse tipo de alerta, a orientação do Inmet é:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Fortaleza teve mais 100mm de chuvas

Fortaleza, que registrou chuva de 112 mm nas últimas 24 horas e teve intensas precipitações também no sábado (10), não está entre os municípios sob aviso de chuvas intensas.

Das cidades que registraram chuva nas últimas 24 horas, segundo a Funceme, estão sob aviso de chuvas intensas nas próximas 24 horas, segundo o Inmet, os municípios de Campos Sales, São Gonçalo do Amarante, Pentecoste e Independência.