Com trechos alagados, trilhas do Parque do Cocó são interditadas novamente por causa da chuva

Um dia depois de reabrir as trilhas do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, atingido por um grande incêndio há quase um mês, a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema) voltou a interditar os espaços para caminhada do equipamento, neste domingo (11) - desta vez por causa das fortes chuvas que alagaram alguns trechos.

“Apesar de oficialmente reabertas, estão sem condições de uso, por conta das fortes chuvas de ontem (10). As trilhas estão submersas e, por enquanto, estão interditadas para segurança dos usuários e preservação das mesmas”, ressaltou a Pasta, em comunicado oficial.

Na manhã do último sábado (10), a Sema havia declarado que, após realização de nova vistoria técnica nas áreas atingidas, havia decidido pela reabertura das trilhas, devidamente limpas e seguras, e da navegação pelo Rio Cocó.

No entanto, a Capital cearense enfrentou a maior chuva dos últimos 20 anos, com 215 milímetros, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O grande volume de água alagou ruas e avenidas, adentrou residências, provocou quedas de energia elétrica e motivou o cancelamento de parte da programação do Carnaval de Fortaleza.

O Parque do Cocó é uma Unidade de Conservação (UC) de proteção integral, na modalidade Parque Estadual, que possui restrições legais quanto ao trânsito de pessoas e a realização de atividades sem a devida autorização do órgão gestor.