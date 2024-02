Falta de energia elétrica afeta condomínio no Bairro de Fátima há 34 horas; idosa é removida de casa

As fortes chuvas que atingiram Fortaleza desde a manhã do último sábado (10) prejudicaram o fornecimento de energia elétrica em diversas localidades. No Bairro de Fátima, um condomínio já registra 34 horas sem eletricidade, na tarde deste domingo (11). Para piorar a situação, os moradores também estão sem água porque bombas hidráulicas que dependem do fornecimento pararam de funcionar.

Segundo o síndico Willyan Duarte, um transformador que fica na rua do condomínio Matheus Mendes explodiu por volta das 8h de sábado. A Enel Distribuição Ceará foi acionada diversas vezes, mas ainda não há previsão para o conserto.

"É um condomínio que tem muito idoso, que estão com dificuldade de locomoção, não podem sair de casa. Além dos alimentos que estão se estragando nas geladeiras. A resposta que temos é que estão atendendo outras prioridades, mas não sei qual a prioridade acima de um condomínio cheio de idoso", lamenta.

Conforme Duarte, uma idosa precisou ser removida de casa, na manhã deste domingo (11), com apoio do Corpo de Bombeiros. A falta de energia também afeta o condomínio vizinho.

"Deus o livre outra senhora ou senhor passe mal e precise de atendimento médico. Não vai ter como porque não tem como descer de escada. Essa é minha indignação. Estamos à mercê dessa irresponsabilidade", afirma Willyan.

O que diz a Enel

A reportagem solicitou posicionamento da Enel sobre o caso. Em nota, a empresa informou que, "por conta do número de solicitações, não estamos respondendo casos específicos".

Sobre os incidentes no final de semana, declarou que já restabeleceu a energia para mais de 86% dos clientes da cidade de Fortaleza e Região Metropolitana que foram impactados pelas chuvas. A distribuidora diz que aumentou em 50% suas equipes de emergência, "que seguem trabalhando dia e noite na reconstrução dos trechos da rede elétrica danificados para normalizar o serviço a todos os clientes o mais brevemente possível".

Em caso de falta de energia, a Enel Ceará orienta os clientes a acionarem preferencialmente os canais digitais da distribuidora: WhatsApp, pelo número (21) 99601-9608, aplicativo da Enel Ceará ou site www.enel.com.br.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), divulgou nota nas redes sociais para informar que também está monitorando a crise da falta de energia em alguns bairros de Fortaleza junto à Enel.