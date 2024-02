Quase um mês após incêndio, trilha e navegação no Parque do Cocó são reabertas

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema) reabriu as trilhas e os passeios de navegação no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, neste sábado (10). Foram realizadas limpezas e vistorias para garantir a segurança da população após o incêndio que afetou o parque no dia 17 de janeiro.

As entradas das trilhas no Parque do Cocó são pela Avenida Padre Antônio Tomás, onde fica a área verde do Parque Estadual, ou pela Avenida Sebastião de Abreu, que também dá acesso à navegação.

As trilhas ficam abertas de 5h30 às 17h30. No fim de semana não há guia da Secretaria de Meio Ambiente.

Quem deseja navegar pelo Rio Cocó, com viagens de 10 minutos a 2 horas, pode buscar os passeios oferecidos no parque. Para realizar os dois passeios mais longos é preciso agendamento prévio por meio do telefone (85) 98527.8216.

Apesar da reabertura, neste sábado (10) a navegação foi suspensa por causa das chuvas que afetaram Fortaleza.

Relembre o incêndio no Cocó

O Parque do Cocó foi atingido por um incêndio numa área de 10 hectares, o equivalente a 10 campos de futebol, com início no dia 17 de janeiros. Alguns focos voltaram a gerar fogo nos dias posteriores.

Já no dia 30 de janeiro, a Sema divulgou que as chamas estavam 100% debeladas. Antes disso, a fumaça gerada pelo incêndio causou transtornos em diversos bairros de Fortaleza.

A Secretaria de Meio Ambiente também informou que um relatório foi produzido pelo Grupo Técnico de Trabalho responsável pelo diagnóstico da área afetada pelo fogo no Cocó. Os detalhes ainda não foram divulgados.