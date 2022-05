Que horas começa The Voice Kids hoje? Veja detalhes do programa deste domingo 08/05

O episódio da competição de talentos infantis "The Voice Kids" deste domingo (8) começa às 14h20, logo após a "Temperatura Máxima", na TV Globo. No programa de hoje, os pequenos passam por uma segunda rodada de Audições às Cegas em busca do sonho de enveredar pelo mundo da música.

As crianças apresentarão os repertórios delas e disputarão vagas nos times dos técnicos Carlinhos Brown, Michel Teló e Maiara & Maraisa, novas juradas do programa.

Neste Dia das Mães, o programa terá apresentação de músicas emocionantes, como "No Dia em Que Eu Saí de Casa", composição de Joel Marques, famosa nas vozes de Zezé di Camargo & Luciano.

Além da canção, haverá, também, performances de "Como Nossos Pais", de Belchior; "Como Vai Você?", de Roberto Carlos; "De Volta Pro Aconchego", de Elba Ramalho, "A Bela e a Fera", de Chico Buarque, e muito mais.

Legenda: Maraísa, ao lado da irmã Maiara, será técnica da temporada atual do programa Foto: reprodução/Globo

O programa é apresentado por Marcio Garcia, com Thalita Rebouças nos bastidores.

Que horas começa The Voice Kids?

O programa The Voice Kids vai ao ar às 14h20 logo após a exibição da "Temperatura Máxima".

Como o The Voice Kids funciona

O The Voice Kids terá cinco etapas: Audições às Cegas, Tira-teima, Batalhas, Semifinal e Final. O programa aprovará 63 candidatos nas Audições às Cegas – 21 em cada time – e terminará com um vencedor. A criança que vencer a competição ganhará R$ 250 mil, além de gerenciamento de carreira e um contrato com a gravadora Universal Music como prêmio.

Na primeira fase do programa, os técnicos escolhem os candidatos somente pela voz — eles ficam de costas para o palco até aprovação da performance dos competidores.

Tira-teima

Já no Tira-Teima, Brown, Teló e Maiara & Maraisa dividem seus times em um quarteto e um trio para apresentações individuais. Os técnicos salvam duas vozes do quarteto e uma voz do trio. No final do Tira-Teima, nove vozes — três de cada time — seguirão na disputa.

Semifinal e final

Na Semifinal, as três vozes de cada time se apresentam mais uma vez e apenas um integrante de cada equipe segue para a Final. Nessa fase, o público fica responsável pela escolha dos finalistas.

A grande Final do The Voice Kids conta com apresentações dos três finalistas, e o público escolherá a voz campeã da sétima temporada.

