Laís fala de relação com Arthur no BBB 22: 'conseguia colocar fatos a favor dele'

A ex-BBB Laís participou do programa "Mais Você", na manhã de quarta-feira (23). No "Café com Eliminado", com Ana Maria Braga, a goiana falou sobre a saída do Big Brother Brasil (BBB) 22 e a relação de conflito com Arthur.

"Foi um choque. Pelo discurso do Tadeu pensei estar entre mim e Eli [a eliminação]. Fiquei perguntando: 'o que eu fiz?', se foi rejeição ou cancelamento", declarou Laís.

Laís explicou que o confronto com Arthur Aguiar nasceu em uma prova do anjo, na qual ela o eliminou. Apesar de se sentir diminuída e não ver abertura para se acertar com o ator enquanto esteve no reality, a dermatologista foi clara ao responder que ele não estava fingindo, mas, sim que tinha uma estratégia de jogo.

Ainda segundo Laís, a rivalidade declarada ao confinado Arthur foi um dos fortes motivos para ela ser eliminada. A ex-BBB credita o alto índice de eliminação do reality aos votos da torcida do ator.

Ela ainda detalhou com define Arthur no reality. "O que eu vi é que ele é bastante inteligente, comunica muito bem e conseguia colocar fatos a favor dele".

Dinâmica: jogo limpo ou sujo

No penúltimo bloco do programa, Ana Maria Braga fez Laís intitular o jogo dos atuais confinados entre "jogo limpo" e "jogo sujo". A goiana lembrou ações e fatos ocorridos com ela e contra amigos para definir cada um.

Jogo limpo

Pedro Scooby

Linn da Quebrada

Eslovênia

Jessilane

Douglas

Jogo sujo

Arthur

Eliezer

Natália

Lucas

Laís diz esperar Gustavo para falar sobre relacionamento

Ana Maria Braga não deixou de perguntar da relação de Laís com Gustavo. A apresentadora mostrou cenas dos dois em momentos de carinho.

"A gente conversou antes de sair. Estou esperando ele aqui fora. Quando sair vamos conversar e ver o que vai virar? Ele é uma pessoa maravilhosa. Tem um coração gigante", disse Laís. A sister ainda declarou torcida por Gustavo para ganhar o BBB 22.

Ana Maria ainda questionou quem ganha o programa no atual andamento do jogo: "Linna, acho que é ganha", declarou Laís.