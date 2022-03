Fora do BBB 22, Laís chama Gustavo de Rodrigo e ganha jogo da memória

A ex-BBB Laís Caldas protagonizou mais um momento engraçado ao trocar os nomes de Gustavo e Rodrigo. Em entrevista ao vivo, na madrugada de quarta-feira (23), ela conversou com Rafa Kalimann no "Bate´Papo BBB".

No bate-papo, a goiana se confundiu quando explicava um episódio do reality envolvendo Gustavo. "Quando eles entraram na casa, o Rodrigo e a Larissa, eles falaram que eu tava com 1 milhão de seguidores", comentou Laís.

O problema é que quem entrou na casa com Larissa, foi Gustavo. Os dois vindo da casa de vidro.

Histórico de esquecimento

Em diferentes momentos dentro no reality, Laís Caldas chamou a atenção por não conseguir esquecer Rodrigo, mesmo já estando com Gustavo.



Nas primeiras semanas do reality, a sister e o gerente comercial tiveram um affair que não avançou, já que Rodrigo foi o segundo eliminado do programa.

A produção do programa não deixou a situação de esquecimento passar e presenteou a ex-BBB com um jogo da memória. As peças impressas eram fotos de Rodrigo e de Gustavo.