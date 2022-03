Quem saiu do BBB 22? Laís é a nona eliminada com 91,25% dos votos

A médica Laís Caldas foi a nona eliminada do BBB 22 nesta terça-feira (22), com 91,25% de rejeição do público. A integrante do grupo "Pipoca" deixou o reality show em um paredão disputado ao lado de DG e de Eliezer, aliado do quarto lollipop.

O resultado da berlinda foi anunciado na noite desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. DG e Eliezer terminaram o nono paredão com 4,48% e 4,27% dos votos, respectivamente.

Ao todo, a berlinda registrou 157.060.266 votos. Antes de anunciar o eliminado, Tadeu Schmidt combinou com o público que levaria informações em seu discurso para confundir os brothers.

"Se sai um, aquele que fica, está fragilizado? Afinal, quem vai embora na nona semana? Quem sai deixa laços fortes aí dentro. Quem sai, provavelmente, não faz ideia dos motivos da sua saída. Quem sai talvez saísse em qualquer outro paredão, em qualquer outro momento", disse o apresentador.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado Lais como mais rejeitada pelo público esta semana, com 86,4% dos votos dos leitores. Enquanto DG e Eliezer apareceram na enquete com 8,2% e 5,4%, respectivamente.

Formação de paredão

Laís chegou ao paredão por indicação pelo líder da semana, Arthur Aguiar, no último domingo (20). Após ter direito a um contragolpe, escolheu Douglas Silva, rival de jogo.

Já Eliezer foi o participante indicado pela casa, recebendo votos de Scooby, Jessi, PA, Lucas, DG e Gustavo.