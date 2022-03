Linn da Quebrada e Jessilane flagram Eliezer e Natália no edredom

As sisters Linn da Quebrada e Jessilane flagraram a mineira Natália e o volta-redondense Eliezer no edredom, na madrugada de terça-feira (22). O casal já chegou a transar após festas do líder no BBB 22.

Linn da Quebrada e Jessilane estavam se preparando para irem dormir no quarto Grunge, mas ao entrarem no local, tiveram a surpresa de encontrar movimentos no edredom entre Nat e Eli.

Veja momento:

Após movimentação de Eliezer e Natália no edredom, sister executam 'invasão' frustrada no Quarto Grunge pic.twitter.com/EZzfzOaI8l — Babilônia (@hamudaniel19) March 22, 2022

“Vamos dormir no lollipop hoje, né?”, brincou Jessi, rindo da situação. Porém, ao ver os movimentos no edredom, Lina concordou: “Vamos dormir lá, mulher, só hoje”. Jessi mostrou rejeição para não trocar de quarto e então a cantora rebateu: “Mulher, você prefere o edredom lá?”.

Eslovênia vê as sisters cogitando dormir em outro quarto. Curiosa, questionou sobre os colegas: “Eles estão transando?”.

“Não sei, mas está rolando alguma coisa”, respondeu Jessi. Então, Eslô decidiu observar o que estava acontecendo e Laís também foi espiar.

As sisters riram ao ver o clima quente entre os brothers, mas não os atrapalham. As duas saíram de lá dando risada e correram de volta pra sala. “Acabou que o Eli nem vai conseguir mais”, brincou a atriz.