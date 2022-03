Tiago Leifert anuncia que terá canal sobre futebol no Youtube

O apresentador Tiago Leifert, que anunciou a saída da TV Globo há cerca seis meses, vai lançar um canal no Youtube para falar de futebol. Ao lado de Rica Perrone e Eduardo Semblano, ele estará no canal '3 na área', que estreia na próxima quarta-feira (23), às 11h30.

"No meio do ano passado eu decidi parar tudo, rever minhas prioridades e me aproximar das minhas paixões", disse ele em parte da explicação no Instagram ainda na segunda-feira (21).

Em outubro de 2021, Tiago revelou que sairia da Globo, deixando programas como o Big Brother Brasil e The Voice Brasil. Este ano, veio a público informar que saiu sa emissora após descobrir que a filha, Lua, de apenas um ano, possui um câncer raro nos olhos.

Amor ao esporte

Agora, os planos, segundo ele, são manter um canal "sem pressão", com o intuito de retomar o contato com o esporte. Em fevereiro deste ano, o apresentador entrou para o time de comentaristas do Campeonato Paulista no Youtube.

Sobre o trabalho com os dois jornalistas amigos, ele pontuou que o canal não terá "planos de dominação" na plataforma de vídeo.

"Nós três discordamos em vários assuntos, concordamos em outros vários, mas o mais importante é que temos os mesmos princípios e eles regerão nossa resenha: respeito ao futebol, respeito à Seleção e respeito aos atletas", finalizou na publicação de anúncio.